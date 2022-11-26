Джеко обозначил свои пожелания по продлению контракта - никакого снижения зарплаты

Боснийский форвард Эдин Джеко продолжает доказывать свою пользу миланскому «Интеру», а потому он не намерен идти на уступки в том, что касается его нового контракта. Нынешнее соглашение Джеко истекает уже летом, стороны готовы продлить его еще на год, но Джеко выдвинул условие - он категорически не согласен с каким-либо понижением своей нынешней зарплаты.

Теперь «Интеру» предстоит подумать над этим, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. решение должно быть найдено до Нового года, чемпионат Италии возобновится для миланского клуба четвертого января матчем с лидером турнирной таблицы Серии А - «Наполи».