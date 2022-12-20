«Интер» добился серьёзного прогресса в переговорах с Дармианом по новому контракту

Миланский «Интер» совершил прорыв в переговорах со своим защитником Маттео Дармианом по новому контракту. По информации от Sky Sport Italia, теперь подписание двухлетнего соглашения смотрится более реальным.

Напомним, Дармиан выступает за «нерадзурри» с 2020 года. Игрок присоединился к команде, когда её возглавлял Антонио Конте. В своём первом сезоне Маттео выиграл с «Интером» Серию А, а спустя ещё год – Кубок Италии.

В нынешней кампании на счету итальянца две результативные передачи в десяти матчах чемпионата. Ранее футболист также выступал в Серии А в составе таких клубов, как «Палермо», «Торино» и «Парма».