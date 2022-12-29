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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби: «Ханданович был и останется символом «Интера»

29 Декабря 2022 • 22:06 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.15
04.01 22:45

Центральный защитник итальянского «Интера» Франческо Ачерби высоко ценит словенского голкипера Самира Хандановича. Хотя Самир перестал появляться в рамке ворот «Интера», Ачерби считает его важнейшим футболистом для команды - Ханданович выступает в клубе с 2012 года и за это время стал очень значимым, что называется, в раздевалке команды.

- Ханданович долгие годы был символом «Интера» и останется им. Он - лидер, у него всегда есть доброе слово для других игроков. Если он уйдет, мы потеряем важную фигуру. Очень приятная личность, - цитирует слова Франческо Ачерби fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Самир Ханданович Франческо Ачерби
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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