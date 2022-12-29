Ачерби: «Ханданович был и останется символом «Интера»

Центральный защитник итальянского «Интера» Франческо Ачерби высоко ценит словенского голкипера Самира Хандановича. Хотя Самир перестал появляться в рамке ворот «Интера», Ачерби считает его важнейшим футболистом для команды - Ханданович выступает в клубе с 2012 года и за это время стал очень значимым, что называется, в раздевалке команды.

- Ханданович долгие годы был символом «Интера» и останется им. Он - лидер, у него всегда есть доброе слово для других игроков. Если он уйдет, мы потеряем важную фигуру. Очень приятная личность, - цитирует слова Франческо Ачерби fcinter1908.it.