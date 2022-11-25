Пирло высоко оценивает шансы «Наполи» на победу в Лиге чемпионов

Бывший итальянский футболист Андреа Пирло поделился впечатлениями от игры «Наполи» в текущем сезоне.

Неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Серии А после 15 туров, а также без проблем вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют в франкфуртским «Айнтрахтом».

«Нынешний «Наполи» напоминает мне «Милан» тех времён, когда там выступал я. Эти команды объединяет то, что в их составе много атакующих игроков, действующих очень своеобразно.

«На «Наполи» было приятно смотреть и при Маурицио Сарри, но текущая версия, пожалуй, более агрессивна. Команда показывает невероятный футбол. Спаллетти проделал отличную работу.

«Манчестер Сити» – фаворит Лиги чемпионов, но и «Наполи», если продолжит в том же духе, будет одним из претендентов», – цитирует Football-Italia Пирло.