Сёмин: «Хвиче по силам войти в финальную десятку претендентов на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии побороться за «Золотой мяч».

Напомним, ранее портал Goal поставил 21-летнего грузина на девятое место в рейтинге главных претендентов на самую престижную индивидуальную награду мирового футбола.

По мнению Сёмина, Кварацхелия достоин столь высокой оценки собственной игры.

«Важно не сбавлять обороты и хорошо проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы войти в финальную десятку претендентов на «Золотой мяч». Ему это сделать по силам», — приводит слова Сёмина Sport24.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл в составе неаполитанской команды 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач. Ранее грузинский футболист выступал за казанский «Рубин», а также московский «Локомотив», где и успел поработать вместе с Сёминым.