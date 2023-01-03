Филиппо Индзаги: «Лукаку нужно время»

В начале текущего сезона в состав «Интера» вернулся бельгиец Ромелу Лукаку, прекрасно зарекомендовавший себя в ходе чемпионской кампании 2020/2021. Однако показать себя толком он не успел - едва начав играть, Лукаку получил травму, а затем подоспел чемпионат мира, где он, по правде говоря, выступил неудачно, запоров несколько верных моментов. Тем не менее, бывшая звезда «Ювентуса» и «Милана», Филиппо Индзаги, верит в потенциал Лукаку:

- Я бы тоже вернул его. Но сейчас ему нужно вернуть былые кондиции. Ему не везет с травмами. Но я уверен, что он вернется и еще скажет свое тяжелое слово, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.