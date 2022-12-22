Чалханоглу верит, что у «Интера» есть шанс догнать «Наполи»

После пятнадцати туров итальянского чемпионата «Наполи» ушел в далекий отрыв - команда опережает на восемь очков «Милан» и на одиннадцать баллов «Интер».Однако Хакан Чалханоглу, турецкий полузащитник «Интера», верит в то, что его команда, победившая в сезоне 2020/2021 в чемпионате Италии, все еще может настичь «Наполи». Чемпионат для «Интера» возобновится как раз матчем с «Наполи» четвертого января.

- Я верю в это, мы все верим. Если продолжим выступать так, как в последних матчах перед перерывом, то все возможно, - цитирует слова турецкого полузащитника издание Corriere della Sera.