Спортивный директор «Интера»: «Мы сделали важное предложение Шкриньяру»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о новом контракте Милана Шкриньяра.

Итальянские СМИ уже докладывали о намерении «нерадзурри» продлить контракт центрального защитника, истекающий следующим летом. Теперь представитель клуба подтвердил, что игрок уже получил официальное предложение: «Мы сделали важное предложение Милану Шкриньяру по новому контракту, поскольку хотим, чтобы он остался. Теперь всё зависит от него самого. Мы настроены оптимистично», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо спортивного директора «Интера».

В услугах Милана Шкриньяра также заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».