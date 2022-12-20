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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Интера»: «Мы сделали важное предложение Шкриньяру»

20 Декабря 2022 • 00:01 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о новом контракте Милана Шкриньяра.

Итальянские СМИ уже докладывали о намерении «нерадзурри» продлить контракт центрального защитника, истекающий следующим летом. Теперь представитель клуба подтвердил, что игрок уже получил официальное предложение: «Мы сделали важное предложение Милану Шкриньяру по новому контракту, поскольку хотим, чтобы он остался. Теперь всё зависит от него самого. Мы настроены оптимистично», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо спортивного директора «Интера».

В услугах Милана Шкриньяра также заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пьеро Аузилио Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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