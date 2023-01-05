Джеко: «Мы заслужили победу»

В центральном матче шестнадцатого тура возобновившегося чемпионата Италии миланский «Интер» нанес первое поражение в сезоне «Наполи», а единственный гол встречи записал на свой счет неувядающий боснийский форвард Эдин Джеко. После игры он пояснил, что считает победу «Интера» заслуженной, а сам он готов еще долгое время играть на высшем уровне.

- Это была игра за три очка, мы понимали, что «Наполи» демонстрирует исключительно сильный футбол, но, оставаясь компактными, мы не позволили им создать многое. У нас были три-четыре момента. Мы заслужили победу. Мой секрет? Постоянно работать, без труда ничего не получится. Мне 36, но я полон желания играть, - цитирует слова Джеко fcinter1908.it.