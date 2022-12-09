Барелла замахивается на Скудетто

Защитник миланского «Интера» Николо Барелла считает, что его клуб еще рано списывать со счетов в борьбе за чемпионский титул, несмотря на то, что «Наполи» ушел в очень серьезный отрыв. Барелла надеется, что весь лимит ошибок и неудач за этот сезон его команда, потерпевшая пять поражений, уже выбрала, а вот у «Наполи», считает Барелла, обязательно будут спады.

- Чемпионат выиграет тот, кто будет стабильнее всех, кто меньше всего будет ошибаться. «Наполи» пока не ошибался, это так. А мы допустили много ошибок. Но в какой-то момент мы собрались вместе, обсудили все, и результаты видны, - цитирует слова Бареллы La Gazzetta Dello Sport.