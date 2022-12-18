Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Италии. Серия А

Джеко высказался о продлении контракта с «Интером»

18 Декабря 2022 • 13:51 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.20
04.01 22:45

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном продлении контракта с итальянским клубом.

Напомним, что действующее соглашение 36-летнего боснийца с «нерадзурри» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Джеко в 4 миллиона евро.

«Я хочу пока поиграть до июня, а затем посмотрим, что будет. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Джеко La Gazzetta dello Sport.

Джеко перешёл в «Интер» из «Ромы» летом 2021 года за 2,8 миллиона евро. В общей сложности за «чёрно-синих» форвард провёл 70 матчей, забив в них 26 голов и отдав 14 результативных передач. Ранее он также выступал за «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Декабря
13:51 · Италия. Серия А
Джеко высказался о продлении контракта с «Интером»
13:31 · Италия. Серия А
«Милан» предлагает «Атлетико» обмен Ребича на Карраско
11:46 · Англия. Премьер-лига
Закария высказался о своих перспективах в «Челси»
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить за Влаховича 100 миллионов евро
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано готов нырнуть в прорубь, если Месси станет чемпионом мира
05:23 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Время, проведённое с семьёй, должно помочь де Кетеларе»
03:14 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Каждый следующий матч будет для нас как финал»
02:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Моуринью готов возглавить сборную Португалии слухи
01:10 · Италия. Серия А
Ди Мария определился со своим будущим в «Ювентусе»
00:40 · Италия. Серия А
«Барселона» претендует на Амрабата, но не готова платить требуемую сумму
17 Декабря
23:40 · Италия. Серия А
Агент: «Ачерби стоил бы 50 млн, если бы был моложе»
23:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М назвала цену Тюрама, на которого претендуют «Интер» и «Бавария»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Артур точно останется в «Ливерпуле» до конца сезона
18:26 · Италия. Серия А
Гаттузо: «Синиша не хотел бы, чтобы мы оплакивали его смерть»
18:18 · Англия. Премьер-лига
Сарр перед переходом в «Челси» мог оказаться в клубе из Серии А
Все новости
Рекомендуем