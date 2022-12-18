Джеко высказался о продлении контракта с «Интером»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном продлении контракта с итальянским клубом.

Напомним, что действующее соглашение 36-летнего боснийца с «нерадзурри» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Джеко в 4 миллиона евро.

«Я хочу пока поиграть до июня, а затем посмотрим, что будет. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Джеко La Gazzetta dello Sport.

Джеко перешёл в «Интер» из «Ромы» летом 2021 года за 2,8 миллиона евро. В общей сложности за «чёрно-синих» форвард провёл 70 матчей, забив в них 26 голов и отдав 14 результативных передач. Ранее он также выступал за «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».