​Онана амбициозен: «Интер» должен стремиться к победе везде, в том числе и в Лиге чемпионов»

Камерунский вратарь Андре Онана, ставший основным кипером миланского «Интера», доволен победой над «Наполи» в шестнадцатом туре итальянского чемпионата. Она позволила «Интеру» воспрянуть духом в борьбе за Скудетто, при этом Онана считает, что команда должна бороться за успех не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге чемпионов, а также в остальных турнирах, в которых участвует клуб.

- С такой командой, с такой работой мы должны верить в себя, и не только в чемпионате, но и в Кубке, а также в Лиге чемпионов. У нас отличные игроки. В этом году можно многого добиться, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.