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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Ким Мин Джэ никуда не уйдёт в январе»

18 Декабря 2022 • 14:46 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поспешил развеять слухи о том, что южнокорейский центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может покинуть команду, к которой он присоединился не далее как летом.

Игра Кима, его самоотдача на поле так впечатлили представителей многих клубов, что они тут же начали искать его телефонный номер - в частности, им заинтересовались обожающие такой типах игроков английские клубы. Но Романо заверил - Джэ останется:

- «Наполи» готовится завершить сделку по Берешиньски, после чего договорится с Кимом о продлении контракта. Но зимой он никуда не уйдет, - цитирует слова Романо известная социальная сеть. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабрицио Романо Ким Мин Джэ
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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