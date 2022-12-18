Романо: «Ким Мин Джэ никуда не уйдёт в январе»

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо поспешил развеять слухи о том, что южнокорейский центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может покинуть команду, к которой он присоединился не далее как летом.

Игра Кима, его самоотдача на поле так впечатлили представителей многих клубов, что они тут же начали искать его телефонный номер - в частности, им заинтересовались обожающие такой типах игроков английские клубы. Но Романо заверил - Джэ останется:

- «Наполи» готовится завершить сделку по Берешиньски, после чего договорится с Кимом о продлении контракта. Но зимой он никуда не уйдет, - цитирует слова Романо известная социальная сеть.