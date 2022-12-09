Мхитарян: «Если обыграем «Наполи», то продолжим борьбу за призовые места»

Для «Интера» вторая часть сезона 2022/2023 будет начинаться с матча против «Наполи». Неаполитанцы лидируют в Серии А, а «нерадзурри» идут в турнирной таблице пятыми, имея на 11 очков меньше. Комментарий насчёт этой игры дал хавбек «Интера» Генрих Мхитарян.

«Мы должны хорошо подготовиться и сильно начать вторую часть сезона. Знаем, что первый матч с «Наполи» будет очень важен. Мы должны сделать всё, чтобы его выиграть. Если нам это удастся, то мы продолжим борьбу за призовые места», - сказал Мхитарян в ходе интервью для SportMediaset.

«Интер» будет принимать «Наполи» в среду, 4 января.