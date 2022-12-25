Бонисенья: «Перерыв может притормозить «Наполи»

Легендарный в прошлом итальянский нападающий Роберто Бонисенья высоко ценит успехи «Наполи», однако он считает, что после перерыва на чемпионат мира команда может сдать. Чемпионат Италии возобновится четвертого января, и «Наполи» сразу же предстоит важный матч с «Интером».

- Пока что «Наполи» все делал правильно, но впереди еще много разного, впереди большая часть чемпионата. Перерыв может создать проблемы «Наполи». От матча с «Интером» будет зависеть очень многое, для «Интера» матч может стать глотком свежего воздуха, к тому же, для команды очень важно возвращение Лукаку, - цитирует слова Бонисеньи fcinter1908.it.