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Чемпионат Италии. Серия А

Бонисенья: «Перерыв может притормозить «Наполи»

25 Декабря 2022 • 13:21 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Легендарный в прошлом итальянский нападающий Роберто Бонисенья высоко ценит успехи «Наполи», однако он считает, что после перерыва на чемпионат мира команда может сдать. Чемпионат Италии возобновится четвертого января, и «Наполи» сразу же предстоит важный матч с «Интером».

- Пока что «Наполи» все делал правильно, но впереди еще много разного, впереди большая часть чемпионата. Перерыв может создать проблемы «Наполи». От матча с «Интером» будет зависеть очень многое, для «Интера» матч может стать глотком свежего воздуха, к тому же, для команды очень важно возвращение Лукаку, - цитирует слова Бонисеньи fcinter1908.it. 

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Наполи Роберто Бонисенья
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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