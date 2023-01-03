​Симоне Индзаги: «Наконец-то у нас есть четыре доступных нападающих»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о линии нападения своей команды.

«Наконец-то у нас есть четыре доступных нападающих. Лаутаро Мартинес приехал четыре дня назад, но с ним всё в порядке. Хоакину Корреа становится лучше. Эдин Джеко и Ромелу Лукаку ещё немного потренировались с командой. Впереди две тренировки, и я дам свои оценки», - слова Индзаги приводит Football Italia.

«Лукаку? Он предложит нам больше решений в атаке. Мои команды всегда много забивали, и я надеюсь, что Лукаку и Корреа помогут нам стать лучше», - добавил рулевой миланской команды.

В среду, 4 января, «Интер» сыграет против «Наполи» на своём поле.