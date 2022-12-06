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Чемпионат Италии. Серия А

Доннарумма предпочёл бы увидеть победу «Наполи» в чемпионате, а не повторение триумфа «Милана»

06 Декабря 2022 • 19:43 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.20
04.01 22:45

Бывший голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, летом 2021 года ушедший во французский «ПСЖ», не особо желает успехов своему экс-клубу. Он дал понять, что болеет за «Наполи» в борьбе за чемпионат Италии, в котором у неаполитанцев есть уже фора в восемь очков.

- Мне нравится Неаполь, это мой город, я бы напомнил, что родился рядом с ним. И я болею за «Наполи». Я буду очень, очень рад, если «Наполи» выиграет чемпионат, - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится четвертого января. «Наполи» предстоит матч с важным соперником - миланским «Интером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джанлуиджи Доннарумма
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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