Доннарумма предпочёл бы увидеть победу «Наполи» в чемпионате, а не повторение триумфа «Милана»

Бывший голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, летом 2021 года ушедший во французский «ПСЖ», не особо желает успехов своему экс-клубу. Он дал понять, что болеет за «Наполи» в борьбе за чемпионат Италии, в котором у неаполитанцев есть уже фора в восемь очков.

- Мне нравится Неаполь, это мой город, я бы напомнил, что родился рядом с ним. И я болею за «Наполи». Я буду очень, очень рад, если «Наполи» выиграет чемпионат, - цитирует слова Доннаруммы pianetamilan.it.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится четвертого января. «Наполи» предстоит матч с важным соперником - миланским «Интером».