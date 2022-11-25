«Реал» положил глаз на полузащитника «Наполи»

Мадридский «Реал» нацелился на приобретение полузащитника «Наполи» Станислава Лоботки, у которого уже есть опыт выступлений в Ла Лиге в составе «Сельты». По информации от журналиста Санти Ауны, в «королевском клубе» всерьёз рассматривают хавбека в качестве потенциального усиления.

Лоботка выдал мощный старт сезона в составе «Наполи», отметившись за команду Лучано Спаллетти одним голом одной результативной передачей в чемпионате Италии. Игрок является основным футболистом неаполитанцев, что помогает клубу уверенно лидировать в Серии А с отрывом в 8 очков от действующего чемпиона страны в лице «Милана».

28-летний словак проводит уже свой четвёртый сезон за «Наполи».