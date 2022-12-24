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Чемпионат Италии. Серия А

Колловати: «На матч с «Наполи» надо ставить Лаутаро и Лукаку в атаку»

24 Декабря 2022 • 10:26 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Близится возобновление чемпионата Италии, в шестнадцатом туре «Интеру» четвертого января предстоит сыграть с лидером чемпионата «Наполи», и этот матч во многом должен задать тон выступлениям обеих команд. Как считает бывший защитник миланского «Интера» Фульвио Колловати, в этом матче в нападении наставнику «Интера» Симоне Индзаги следует положиться на пару Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

- Я думаю, что пара Лаутаро и Лукаку - это самая надежная пара, но надо посмотреть, в какой форме вернется Лукаку. Но и Джеко тоже хорош, не отрицаю, - цитирует слова Колловати fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес Фульвио Колловати
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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yelizabelousov
24 Декабря 2022 в 11:54
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