Колловати: «На матч с «Наполи» надо ставить Лаутаро и Лукаку в атаку»

Близится возобновление чемпионата Италии, в шестнадцатом туре «Интеру» четвертого января предстоит сыграть с лидером чемпионата «Наполи», и этот матч во многом должен задать тон выступлениям обеих команд. Как считает бывший защитник миланского «Интера» Фульвио Колловати, в этом матче в нападении наставнику «Интера» Симоне Индзаги следует положиться на пару Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

- Я думаю, что пара Лаутаро и Лукаку - это самая надежная пара, но надо посмотреть, в какой форме вернется Лукаку. Но и Джеко тоже хорош, не отрицаю, - цитирует слова Колловати fcinter1908.it.