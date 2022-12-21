Распадори: «Милан» - главная угроза для нас»

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори считает, что «Милан», действующий чемпион Италии, является главной угрозой для его команды, которая после пятнадцати туров нынешнего чемпионата оторвалась уже на восемь очков от команды Стефано Пиоли. По мнению Распадори, именно «Милан» может помешать «Наполи» вернуть себе чемпионский титул после более чем трех десятков лет воздержания.

- Конечно, восемь очков отрыва что-то да значат, но мы не можем быть спокойны, Сейчас, можно сказать, чемпионат начнется заново. Но у нас есть восемь очков форы - и это хорошо. «Милан» - главный преследователь, но есть и «Ювентус», который возвращается в чемпионат очень мощно, - цитирует Распадори Corriere dello Sport.