Булыкин: «Хвича может вырасти в хорошего футболиста»

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о перспективах Хвичи Кварацхелии.

«Он — молодой, перспективный. Поэтому может вырасти в хорошего футболиста. И самое главное — не останавливаться в прогрессе, и чтобы не было травм», — заявил экс-нападающий, чьи слова приводит«ВсеПроСпорт».

По его мнению, грузинский вингер способен стать игроком топ-клубов Английской премьер-лиги, если у него есть желание выйти на наивысший уровень игры. Булыкин считает, что в Серии А Хвича может стать одним из лучших, однако для дальнейшего прогресса необходим переезд в АПЛ.

Напомним, что с лета 2022 года Кварацхелия выступает за «Наполи», в футболке которого полузащитник забил восемь мячей при восьми ассистах в 17 матчах в рамках всех состязаний.