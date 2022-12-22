Чалханоглу: «Милан» - это прошлое, я думаю только об «Интере»

Турецкий футболист Хакан Чалханоглу летом 2021 года покинул «Милан», сочтя, что победивший в чемпионате Италии «Интер» начал долгий цикл побед, но уже на следующий год чемпионом стал именно «Милан». Журналисты спросили турецкого полузащитника, жалеет ли он о своем решении.

- Я уважаю «Милан», у меня сохранились хорошие отношения со Стефано Пиоли, с Мальдини. В прошлом сезоне я искренне поздравил их с успехом. У друзей нет проблем из-за клубных цветов. Но для меня «Милан» - это прошлое, я думаю сейчас лишь об «Интере», - цитирует слова Чалханоглу итальянское издание Corriere della Sera.