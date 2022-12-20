«Интер» оптимистичен насчёт сделки по трансферу Скальвини

Миланский «Интер» хочет заполучить защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини, который выдал успешный старт сезона в Серии А. По информации от Football Italia, несмотря на то, что клуб из Бергамо просит за своего игрока около 40 миллионов евро, «нерадзурри» верят, что смогут заполучить 19-летнего итальянца за более выгодную цену.

Руководство «Интера» недавно встретилось с агентами футболиста, чтобы обсудить потенциальный переход следующим летом. Напомним, в нынешнем сезоне Скальвини отметился одним голом в одиннадцати матчах чемпионата Италии.

Ранее также сообщалось, что за 19-летним Скальвини следят такие клубы, как «Ювентус» и «Манчестер Сити».