Пиоли оценил шансы «Милана» догнать «Наполи» и выиграть Серию А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионство.

«Россонери» завоевали Скудетто в прошлом сезоне, но защитить титул будет непросто – «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти ушёл в 8-очковый отрыв после 15 туров.

«Милан» должен верить в себя, в свою способность догнать «Наполи» в турнирной таблице и выиграть Серию А. В прошлом сезоне наши шансы на Скудетто оценивались очень невысоко, но мы верили в успех, за что и были вознаграждены», – приводит TWM слова Пиоли.

4 января «Милан» сыграет против «Салернитаны», а «Наполи» в этот же день отправится в гости к «Интеру».