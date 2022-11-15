Невеста Лаутаро: «Мои родители хотели убить меня за то, что связалась с ним»

Агустина Гандольфо и Лаутаро Мартинес вместе уже пять лет, ради футболиста девушка покинула родную Аргентину, что очень не понравилось ее родителям. Грудастая красотка-блондинка рассказала, как развивался ее роман с Лаутаро.

- Ах, это история, которую я не люблю часто рассказывать. Мы познакомились в Буэнос-Айресе на чьем-то дне рождения, и между нами сразу возникло такое взаимопонимание, словно мы знакомы очень давно. Обменялись телефонными номерами. В Аргентине мы виделись лишь два-три раза, подчеркну, но уже там возникло это чувство уверенности, надежности, давней дружбы.

Я поехала с ним в Италию. Мои родители хотели меня убить, когда я приняла решение уехать с ним! Я оставила учебу, работу, перестала помогать по дому родителям, их это очень расстроило. Это было импульсивное решение, но оно обернулось в мою пользу, - цитирует слова Агустины fcinter1908.it.