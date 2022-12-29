Ачерби: «Сыграли с позиций силы»

Центральный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал товарищеский матч своей команды против «Сассуоло». Миланцы выиграли с минимальным преимуществом благодаря единственному голу боснийца Эдина Джеко, который был забит в середине второй половины игры.

- Это был хороший матч, который мы провели с позиций силы, что очень важно. Сейчас нам нужно будет хорошо подготовиться к игре с «Наполи», мы должны быть на высоте, потому что это очень важный поединок. Потерянные в этой игре очки уже невозможно будет отыграть, - цитирует слова Франческо Ачерби fcinter1908.it.