В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Ньюкасла» к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе «Ньюкасла» к грузинскому вингеру неаполитанской команды Хвиче Кварацхелии.

Ранее о заинтересованности английского клуба в услугах экс-игрока «Рубина» сообщал The Sun.

По словам Джунтоли, «Наполи» не отпустит Кварацхелию ни при каких условиях.

«Заинтересованность «Ньюкасла» в Хвиче? Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», — приводит слова Джунтоли «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Кварацхелии с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе неаполитанцев 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач.