Дзанетти: «Пеле – символ всего спорта»

Знаменитый аргентинский экс-футболист Хавьер Дзанетти, ныне занимающий должность вице-президента миланского «Интера», прокомментировал смерть Пеле.

Прославленный бразилец скончался в Сан-Паулу в возрасте 82 лет после продолжительной болезни, о чём стало известно вечером 29 декабря.

«Пеле – легенда на все времена, символ всего спорта, источник вдохновения на века. Покойся с миром», – написал в социальных сетях Дзанетти.

Пеле, прозванный «Королём футбола», известен множеством футбольных рекордов. Одно из главных достижений великого бразильца – три победы на чемпионате мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).