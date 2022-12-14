Земан: «Чемпионат Италии начнётся только в январе»

В чемпионате Италии позади уже пятнадцать туров, но сейчас турнир на паузе из-за проходящего в Катаре чемпионата мира. «Наполи» оторвался на восемь очков от действующего чемпиона «Милана», но чешский специалист Зденек Земан, почти всю жизнь проработавший в Италии, считает, что настоящий чемпионат начнется только в январе.

- «Наполи», конечно, что-то уже показал. Но настоящий чемпионат начнется в январе, после чемпионата мира. Надеюсь, «Наполи» сохранит эту игру. Я бы хотел потренировать этот клуб. Они красиво играют и при этом побеждают, - цитирует слова Земана Radio Kiss Kiss Napoli.