Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год

Миланский «Интер» предложил Маркусу Тюраму из мёнхенгладбахской «Боруссии» условия зарплаты. По информации от La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Франции будет зарабатывать на «Джузеппе Меацца» 5 миллионов евро.

Трансфер с большой долей вероятности состоится летом 2023 года, когда у игрока закончится контракт с «Боруссией». «Интер» хочет подписать футболиста на правах свободного агента.

Тюрам сейчас занимает второе место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Германии. На счету Маркуса 10 голов в Бундеслиге, за что Дидье Дешам включил его в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, где Тюрам получил серебряную медаль.