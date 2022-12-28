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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год

28 Декабря 2022 • 13:23 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Миланский «Интер» предложил Маркусу Тюраму из мёнхенгладбахской «Боруссии» условия зарплаты. По информации от La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Франции будет зарабатывать на «Джузеппе Меацца» 5 миллионов евро.

Трансфер с большой долей вероятности состоится летом 2023 года, когда у игрока закончится контракт с «Боруссией». «Интер» хочет подписать футболиста на правах свободного агента.

Тюрам сейчас занимает второе место в таблице лучших бомбардиров чемпионата Германии. На счету Маркуса 10 голов в Бундеслиге, за что Дидье Дешам включил его в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре, где Тюрам получил серебряную медаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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