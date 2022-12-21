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Чемпионат Италии. Серия А

В январе Хвича может подписать с «Наполи» новый контракт

21 Декабря 2022 • 15:01 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
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04.01 22:45

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшее время может заключить новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка может состояться в январе. Совсем скоро агент 21-летнего футболиста прилетит в Неаполь, чтобы обсудить условия нового соглашения.  

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе неаполитанской команды 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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