В январе Хвича может подписать с «Наполи» новый контракт

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия в ближайшее время может заключить новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сделка может состояться в январе. Совсем скоро агент 21-летнего футболиста прилетит в Неаполь, чтобы обсудить условия нового соглашения.

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе неаполитанской команды 17 матчей, забив в них восемь голов и отдав 10 результативных передач.