«Мы уверены» – Маротта прокомментировал будущее Шкриньяра

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта вновь выступил с отчётом по ситуации с контрактом Милана Шкриньяра.

Как известно, боссы «нерадзурри» давно убеждают словацкого защитника подписать новое соглашение, поскольку нынешний договор истекает уже следующим летом. По данным инсайдера Фабрицио Романо, клуб предложил центральному защитнику долгосрочный контракт и капитанскую повязку. Переговоры продолжаются.

«Я настроен оптимистично в отношении договорённости со Шкриньяром, – не в первый раз заявляет Джузеппе Маротта, цитируемый всё тем же Романо. – Мы полностью уверены», – добавил генеральный директор.