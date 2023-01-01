Лукаку: «Индзаги знает, как пробудить во мне льва»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о работе главного тренера команды Симоне Индзаги.

29-летний бельгиец, арендованный у лондонского «Челси» до конца сезона, высоко оценивает способности своего наставника: «Мы хорошо ладим, мне нравится играть под его руководством. Индзаги умеет мотивировать игроков, может найти подход к каждому, и он знает, как пробудить во мне льва. Я очень уважаю его. Надеюсь, совместными усилиями мы поможем команде добиться успеха в этом сезоне», – заявил в интервью Sky Sport форвард.

Из-за мышечных проблем Ромелу Лукаку пропустил большую часть первой половины сезона. На его счету два забитых мяча в пяти матчах «нерадзурри».