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Защитник «Наполи» – главная трансферная цель «МЮ» на лето

30 Декабря 2022 • 12:40 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
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31.12 15:30

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ летом может перебраться на «Олд Траффорд». По информации от Tutto Mercato, кореец станет главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» по окончанию сезона.

Напомним, что защитник проводит лишь второй сезон в Европе. Летом Ким Мин Джэ перебрался из турецкого «Фенербахче» в «Наполи» и буквально сходу стал одним из лучших центральных защитников в Серии А, достойно заменив в Неаполе ушедшего в «Челси» Калиду Кулибали.

Летом в контракте корейца активируется сумма отступных в районе 40 миллионов евро. До этого руководство «Наполи» хочет продлить соглашение с игроком, ибо иначе вероятность его ухода будет крайне высока.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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