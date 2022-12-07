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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Нельзя всё время ехать быстро»

07 Декабря 2022 • 23:49 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о негативном влиянии на его команду перерыва на чемпионат мира.

«В эти моменты такие команды, как наша, имеют возможность работать более детально. Нельзя всё время ехать быстро. Перерыв даст возможность поработать над деталями. Мы очень довольны той формой, которой достигли. Для такой команды, как наша, будет большим преимуществом возможность работать и поддерживать свою производительность в этот период. Мы очень хорошо начали сезон», - приводит слова Спаллетти TuttoNapoli.

В данный момент неаполитанцы являются лидерами чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Чм-2022
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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