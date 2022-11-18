​Чалханоглу: «Я счастлив в «Интере»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, который со скандалом перебрался в «Интер» после выступлений в «Милане», заявил, что счастлив в «Интере», несмотря на то, что именно после его ухода «Милан» взял титул, а «Интер» проиграл его с дефицитом в два очка.

- Я очень хорошо чувствую себя в «Интере». У меня много друзей в Милане. В целом, в Италии я стал лучше действовать в том, что касается игры в защите. Мне нравится также быть режиссером игры, у меня это получается. Раньше я любил играть десятого номера, но сейчас мне больше нравится моя новая роль на поле, - цитирует слова Чалханоглу fcinter1908.it.