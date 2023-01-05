Бергоми: «Интеру» было важно выиграть у прямого конкурента»

«Наполи» проиграл миланскому «Интеру» в последнем и самом важном матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата. Эту новость прокомментировал Джузеппе Бергоми - легенда «Интера», который провел в этой команде девятнадцать лет.

- Для «Интера» было важно выиграть у прямого конкурента. Да, там выиграли у «Аталанты», но проиграли «Милану», проиграли «Роме», проиграли «Ювентусу»... Эта победа должна стать трамплином для возрождения команды. Она создала больше, чем «Наполи», хотя в конце пришлось чуть и позакрываться, прижаться к воротам. Думаю, «Интер» заслужил победу, - цитирует Бергоми fcinter1908.it.