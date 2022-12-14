Виалли приостановил работу в сборной Италии

Экс-футболист итальянской национальной команды Джанлука Виалли приостановил работу со сборной из-за проблем со здоровьем.

Бывший игрок «Ювентуса» входил в тренерский штаб Роберто Манчини, с которым выиграл Евро-2020, находясь в должности координатора.

В 2017 году у специалиста был обнаружен рак поджелудочной железы. Несмотря на скорую победу над недугом, уже после успешного чемпионата Европы болезнь была выявлена повторно.

«После тяжёлых разговоров с прекрасной командой онкологов я принял решение приостановить мои текущие рабочие обязанности.Мне нужно направить всю психологическую и физическую энергию для преодоления этой стадии болезни», — приводит слова Виалли издание Calciomercato.