Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку будет тренироваться даже в Рождество

24 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку замотивирован на то, чтобы снова давать результат и быстрее восстановиться после травмы, полученной ещё перед мундиалем в Катаре. Как пишет La Gazzeta dello Sport, форвард «нерадзурри» в рамках подготовки к игре с «Наполи» будет тренироваться даже в Рождество.

Напомним, Лукаку провалил чемпионат мира в Катаре в составе сборной Бельгии. Он мог несколько раз из убойных позиций поразить ворота хорватов в очной встрече третьего тура группового этапа, но не вышло и бельгийцы вылетели с турнира, так как не смогли обойти сборную Хорватии в турнирной таблице.

Права на Лукаку принадлежат «Челси», в миланском «Интере» он играет на правах аренды.

Матч «Интера» против «Наполи» в рамках Серии А состоится уже в новом году - 4 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
20:32 · Италия. Серия А
Лукаку будет тренироваться даже в Рождество
19:40 · Италия. Серия А
Леау ответил на вопрос об уходе из «Милана»
19:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставят на продажу
16:15 · Италия. Серия А
Маротта — о Лукаку: «Он мотивирован на великие дела»
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Унаи может стать футболистом «Наполи» слухи
15:35 · Италия. Серия А
Сакки: «Ювентус» — единственный итальянский клуб, который работает с молодыми игроками»
14:03 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Мне были приятны сравнения с Ибрагимовичем, но Златан – это Златан, он на другом уровне»
13:46 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Балотелли считал себя лучшим в мире, но сейчас он изменился» 1
13:35 · Англия. Премьер-лига
Арнаутович признался, что мог перейти в «МЮ», когда команду ещё возглавлял Моуринью
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на защитника «Челси», который выступает в аренде в Лиге 1
13:15 · Италия. Серия А
Ди Мария не покинет «Ювентус» в январе
12:57 · Италия. Серия А
Абрахам: «Я не лучшим образом начал сезон, но скоро хочу всё исправить»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Абрахам: «Не сильно расстроился, когда не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира»
12:11 · Италия. Серия А
Ибрагимовича заметили на матче НБА
11:33 · Италия. Серия А
Д’Амброзио хочет остаться в «Интере»
Все новости
Рекомендуем