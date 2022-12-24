Лукаку будет тренироваться даже в Рождество

Форвард «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку замотивирован на то, чтобы снова давать результат и быстрее восстановиться после травмы, полученной ещё перед мундиалем в Катаре. Как пишет La Gazzeta dello Sport, форвард «нерадзурри» в рамках подготовки к игре с «Наполи» будет тренироваться даже в Рождество.

Напомним, Лукаку провалил чемпионат мира в Катаре в составе сборной Бельгии. Он мог несколько раз из убойных позиций поразить ворота хорватов в очной встрече третьего тура группового этапа, но не вышло и бельгийцы вылетели с турнира, так как не смогли обойти сборную Хорватии в турнирной таблице.

Права на Лукаку принадлежат «Челси», в миланском «Интере» он играет на правах аренды.

Матч «Интера» против «Наполи» в рамках Серии А состоится уже в новом году - 4 января.