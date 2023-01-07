Раванелли сравнил победу «Интера» над «Наполи» с триумфом против «Барселоны»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, прокомментировал победу миланского «Интера» в шестнадцатом туре чемпионата Италии - команда Симоне Индзаги обыграла лидера чемпионата, «Наполи». Раванелли сравнил это с осенним успехом в игре с каталонской «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов:

- «Интер» провел великолепный матч, заслуженно победил, он правильно, как и в игре с «Барселоной», интерпретировало игру, футболисты активно прессинговали, сыграли с душой, мотивацией. «Наполи» же не сделал всего того, что мог сделать, - цитирует слова Раванелли fcinter1908.it.