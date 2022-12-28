Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Саморано: «Дзанетти - это больше, чем друг»

28 Декабря 2022 • 23:35 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.15
04.01 22:45

Бывший чилийский нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Иван Саморано поведал, что Хавьер Дзанетти для него является больше, чем другом. Они вместе долгое время выступали в «Интере», причем аргентинец Дзанетти вообще провел в этом клубе всю свою карьеру - с 1995 по 2014 год.

- С «Пупи» мы больше, чем друзья, он доверил мне быть крестным отцом его дочери. Так что наша связь уже стала семейной, это не просто дружба, - цитирует слова Ивана Саморано издание Ole.

Чилийский нападающий выступал за «Интер» с 1996 по 2000 год, это был последний европейский клуб в его карьере.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Иван Саморано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
00:02 · Италия. Серия А
Сальваторе Скилаччи: «Я не заиграл в «Интере» из-за травм»
28 Декабря
23:35 · Италия. Серия А
Саморано: «Дзанетти - это больше, чем друг»
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал предложение нападающему «Милана»
23:30 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Интера»: «Индзаги правильно сделал, что поставил на Онану»
23:21 · Италия. Серия А
​Зе Мария: «Интер» сделает всё, чтобы победить в матче с «Наполи»
23:05 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Шахтёра» может перейти в «Наполи»
22:50 · Италия. Серия А
Де Врей подтвердил желание покинуть «Интер»
22:45 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Кварадона? Да, это теперь моё любимое прозвище»
22:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзофф раскритиковал поведение аргентинского вратаря
21:59 · Италия. Серия А
Кварацхелия вошёл в десятку самых подорожавших игроков мира в 2022 году
20:59 · Италия. Серия А
Дом Демирала ограбили, пока защитник улетел отдохнуть в Турцию
20:06 · Италия. Серия А
Миранчук поучаствовал в разгроме «Монцы»
19:51 · Италия. Серия А
Романо подтвердил скорый переход Берешиньски в «Наполи» слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи»
19:42 · Италия. Серия А
Булыкин: «Хвича может вырасти в хорошего футболиста»
Все новости
Рекомендуем