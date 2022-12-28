Саморано: «Дзанетти - это больше, чем друг»

Бывший чилийский нападающий мадридского «Реала» и миланского «Интера» Иван Саморано поведал, что Хавьер Дзанетти для него является больше, чем другом. Они вместе долгое время выступали в «Интере», причем аргентинец Дзанетти вообще провел в этом клубе всю свою карьеру - с 1995 по 2014 год.

- С «Пупи» мы больше, чем друзья, он доверил мне быть крестным отцом его дочери. Так что наша связь уже стала семейной, это не просто дружба, - цитирует слова Ивана Саморано издание Ole.

Чилийский нападающий выступал за «Интер» с 1996 по 2000 год, это был последний европейский клуб в его карьере.