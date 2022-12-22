Бывший тренер «Наполи»: «Не вижу слабых мест в нынешней команде»

Бывший наставник «Наполи» Оттавио Бьянки, тренировавший клуб в период с 1985 по 1989 год, а затем в сезоне 1992/1993, наслаждается выступлениями клуба в нынешнем сезоне. «Наполи» с большим преимуществом лидирует в чемпионате Италии, а также квалифицировался в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

- «Наполи» доселе делал невероятные вещи, как в плане игры, как и в плане результатов. Но команда шла к этому давно, я не могу назвать это каким-то сенсационным сезоном, и в Европе также добивается успехов. Я не вижу слабых мест в нынешнем «Наполи», - заявил Бьянки в эфире Radio Marte.