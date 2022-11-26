Онана: «Раньше «Интер» ассоциировался для меня с Это-о»

Не в лучших чувствах расставшийся с амстердамским «Аяксом» Андре Онана не устает рассыпаться в комплиментах к своей нынешней команде - миланскому «Интеру». Он рассказал, с чем ассоциировался у него «Интер» до того, как он стал футболистом клуба.

- Легко ответить на этот вопрос - конечно же, Самуэль Это-о. Вполне объяснимо. Но, конечно, я знаю, что в этом клубе выступали многие знаменитые игроки, в том числе и вратари - Толдо, кошмар Франка де Бура, Жулио Сезар, один из моих любимых вратарей. С ним, кстати, я поделился новостью о своем переходе одним из первых, - цитирует слова Онаны fcinter1908.it.