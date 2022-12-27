Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Врей интересен мадридскому «Атлетико» и «Тоттенхэму»

27 Декабря 2022 • 21:37 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей интересен двум европейским клубам – мадридскому «Атлетико» и лондонскому «Тоттенхэму». Игрока хотят подписать летом как свободного агента, пишет Football Italia. Помимо этого, претендентом на центрдефа является и французский «Марсель».

Отметим, что срок контракта игрока с «нерадзурри» заканчивается грядущим летом – 30 июня 2023 года.

Де Врею 30 лет, недавно он вошёл в тройку самых подешевевших игроков Серии А в 2022 году вместе со своим одноклубником Ромелу Лукаку и звёздным французом Полем Погба. В текущем сезоне к нидерландца 16 матчей за «Интер» во всех турнирах и один забитый гол.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Атлетико Мадрид Марсель Стефан Де Врей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
21:40 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» может заменить Шкриньяра в «Интере»
21:37 · Италия. Серия А
Де Врей интересен мадридскому «Атлетико» и «Тоттенхэму»
19:36 · Италия. Серия А
Лукаку стал самым подешевевшим игроком в Серии А в уходящем году
19:16 · Италия. Серия А
Леау – самый подорожавший игрок Серии А в 2022 году
18:04 · Италия. Серия А
​Аньелли высказался о своём уходе с президентского кресла в «Ювентусе»
17:57 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес может сыграть за «Интер» в первом матче нового года
17:53 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес озвучил свою позицию боссам «Интера» 1
16:28 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались о возможном подписании Шомуродова эксклюзив
16:15 · Италия. Серия А
Арривабене: «Ювентус» подписал ди Марию, чтобы он наставлял молодых игроков» 1
16:10 · Италия. Серия А
Бывший исполнительный директор «Ювентуса» объяснил, почему клуб не смог сохранить Дибалу
15:24 · Германия. Бундеслига
Тюрам готов перейти в «Интер»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен Малиновский, но сейчас переговоры о трансфере не ведутся
14:24 · Германия. Бундеслига
«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»
13:01 · Италия. Серия А
«Интер» продаст Шкриньяра в январе, если игрок откажется продлевать контракт
11:58 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» будет сложно заполучить Влаховича»
Все новости
Рекомендуем