Де Врей интересен мадридскому «Атлетико» и «Тоттенхэму»

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей интересен двум европейским клубам – мадридскому «Атлетико» и лондонскому «Тоттенхэму». Игрока хотят подписать летом как свободного агента, пишет Football Italia. Помимо этого, претендентом на центрдефа является и французский «Марсель».

Отметим, что срок контракта игрока с «нерадзурри» заканчивается грядущим летом – 30 июня 2023 года.

Де Врею 30 лет, недавно он вошёл в тройку самых подешевевших игроков Серии А в 2022 году вместе со своим одноклубником Ромелу Лукаку и звёздным французом Полем Погба. В текущем сезоне к нидерландца 16 матчей за «Интер» во всех турнирах и один забитый гол.