«Интер» ждёт ответа Шкриньяра о продлении контракта до 18 декабря

Миланский «Интер» предложил защитнику национальной сборной Словакии Милану Шкриньяру новые условия по продлению контракта с клубом и ожидает ответ от футболиста до конца текущей недели. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт с «Интером» у Шкриньяра истекает летом следующего года.

В услугах футболиста из Словакии заинтересован один из самых крупных клубов чемпионата Франции, «ПСЖ», однако миланский клуб прекратил переговоры и теперь старается удержать Шкриньяра в команде.

Учитывая давление, оказываемое парижским клубом, «Интер» желает как можно быстрее решить вопрос с продлением контракта.