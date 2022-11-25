«Интер» собирается расстаться с Хандановичем в конце сезона

Миланский «Интер» подыскивает нового резервного вратаря на место словенского ветерана Самира Хандановича, который, судя по последним сведениями из Италии, покинет клуб в конце сезона после одиннадцати лет верной службы ему.

Один из основных вариантов - это Алессио Краньо, права на которого принадлежат «Кальяри», но выступает который сейчас в «Монце». Ожидается, что его приобретение облегчит казну «Интера» примерно на четыре миллиона евро - вполне терпимая сумма для гранда итальянского футбола.

Основным вратарем «Интера» в последнее время стал задействованный на чемпионате мира Андре Онана, перешедший минувшим летом из амстердамского «Аякса».