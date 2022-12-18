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Чемпионат Италии. Серия А

Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»

18 Декабря 2022 • 15:10 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.20
04.01 22:45

Федерико Пасторелло, агент защитника «Интера» Стефана де Врея, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 30-летнего нидерландца с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Ранеесообщалось, что в услугах де Врея заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, ранее работавший с защитником в «Интере».

По словам агента, привязанность игрока к «нерадзурри» может вынудить его продлить соглашение с клубом, несмотря на уже преклонный для футболиста возраст и вероятное желание попробовать свои силы в другом чемпионате.

«Диалог с «Интером» открытый. Стефан очень рад, что клуб подтвердил своё доверие к нему, выразив желание продолжить отношения. Вероятно, следующий контракт будет его последним крупным», — приводит слова агента TMW.

В нынешнем сезоне де Врей провёл за «Интер» 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Цвета «нерадзурри» футболист защищает с лета 2018 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Федерико Пасторелло Стефан Де Врей Трансферы футбола - зима 2023
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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