Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»

Федерико Пасторелло, агент защитника «Интера» Стефана де Врея, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 30-летнего нидерландца с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Ранеесообщалось, что в услугах де Врея заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, ранее работавший с защитником в «Интере».

По словам агента, привязанность игрока к «нерадзурри» может вынудить его продлить соглашение с клубом, несмотря на уже преклонный для футболиста возраст и вероятное желание попробовать свои силы в другом чемпионате.

«Диалог с «Интером» открытый. Стефан очень рад, что клуб подтвердил своё доверие к нему, выразив желание продолжить отношения. Вероятно, следующий контракт будет его последним крупным», — приводит слова агента TMW.

В нынешнем сезоне де Врей провёл за «Интер» 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Цвета «нерадзурри» футболист защищает с лета 2018 года.