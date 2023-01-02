​Брозович угодил в лазарет «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович угодил в лазарет. Об этом рассказывает пресс-служба миланского клуба.

В понедельник Марсело Брозович прошёл медицинское обследование из-за боли в левой ноге. У 30-летнего хорвата было диагностировано небольшое растяжение левой камбаловидной мышцы. В ближайшие дни состояние Брозовича будет оценено повторно.

Вероятно, Марсело Брозович не сможет помочь «Интеру» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Наполи». Команды сразятся уже в ближайшую среду, 4 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.