«Интер» в январе готов отдать за Бьюкенена 15-18 миллионов евро

Миланский «Интер» в январское трансферное окно готов раскошелиться на трансфер полузащитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. По информации от Inter Xtra, «нерадзурри» готовы выложить за хавбека бельгийской команды 15-18 миллионов евро.

Бьюкенен может сыграть как в полузащите, так и справа в защите. В случае чего, канадец способен заменить Дензела Дюмфриса, который в скором времени может оказаться в одном из клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, на недавно прошедшем мундиале Бьюкенен выступал за сборную Канады и отметился одним голевым пасом на Альфонсо Дэвиса в матче против Хорватии. Североамериканская команда так и не смогла выйти из группы.