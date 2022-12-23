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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» в январе готов отдать за Бьюкенена 15-18 миллионов евро

23 Декабря 2022 • 13:32 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Миланский «Интер» в январское трансферное окно готов раскошелиться на трансфер полузащитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. По информации от Inter Xtra, «нерадзурри» готовы выложить за хавбека бельгийской команды 15-18 миллионов евро.

Бьюкенен может сыграть как в полузащите, так и справа в защите. В случае чего, канадец способен заменить Дензела Дюмфриса, который в скором времени может оказаться в одном из клубов Английской премьер-лиги.

Напомним, на недавно прошедшем мундиале Бьюкенен выступал за сборную Канады и отметился одним голевым пасом на Альфонсо Дэвиса в матче против Хорватии. Североамериканская команда так и не смогла выйти из группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Тэйджон Бьюкенен
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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