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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори: «Нет, о требле пока никто не думает»

21 Декабря 2022 • 03:09 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.20 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Итальянский «Наполи» столь уверенно провел осень, что заслужил звание одного из главных фаворитов - и не только внутреннего чемпионата Серии А, но даже Лиги чемпионов! Тем менее, нападающий клуба Джакомо Распадори считает, что сейчас преждевременно говорить о завоевании требла - победы в чемпионате, кубке и Лиге чемпионов. Последний итальянский клуб, который добился подобного - это миланский «Интер» в 2010 году.

- Мы не ставим себе какие-то ограничения, но и планы не строим. Это слишком масштабный вопрос. Пока что давайте наслаждаться тем, что мы в плей-офф, показав прекрасную игру и выступления, - цитирует Распадори Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джакомо Распадори
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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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