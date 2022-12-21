Распадори: «Нет, о требле пока никто не думает»

Итальянский «Наполи» столь уверенно провел осень, что заслужил звание одного из главных фаворитов - и не только внутреннего чемпионата Серии А, но даже Лиги чемпионов! Тем менее, нападающий клуба Джакомо Распадори считает, что сейчас преждевременно говорить о завоевании требла - победы в чемпионате, кубке и Лиге чемпионов. Последний итальянский клуб, который добился подобного - это миланский «Интер» в 2010 году.

- Мы не ставим себе какие-то ограничения, но и планы не строим. Это слишком масштабный вопрос. Пока что давайте наслаждаться тем, что мы в плей-офф, показав прекрасную игру и выступления, - цитирует Распадори Corriere dello Sport.